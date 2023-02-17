Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan, cezaevinde ölü bulundu

Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan, Maltepe Cezaevi’nde ölü bulundu. Arslan’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Danıştay’a 17 Mayıs 2006 tarihinde saldırı düzenleyen avukat Alparslan Aslan, Maltepe Cezaevi’nde kaldığı koğuşta dün akşam saat 21.00 sıralarında ölü bulundu. Arslan’ın cenazesinin, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Arslan’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Danıştay saldırganı Alparslan Arslan, ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, 25 Kasım 2020 tarihinde Arslan hakkında verilen bu cezayı kesinleştirmişti. Cezası kesinleşen Arslan, Maltepe Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunuyordu.