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- Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.
Asayiş 03.07.2022, 20:15
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.