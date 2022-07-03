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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Asayiş 03.07.2022, 20:15
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.

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