Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yaktı

Danimarka’daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisinin Lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Polis, Paludan’ın provokasyonu sırasında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Danimarka’da Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi’nin lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Avrupa’da skandal eylemlerini sürdürüyor. İsveç polisi eşliğinde Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önüne gelen Paludan, yanında getirdiği Kur’an-ı Kerim’i yaktı ve Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürün yer aldığı posteri açtı. İsveç polisi ise Paludan’ın eylemini gerçekleştirmesi için geniş güvenlik önlemi alırken, toplanan kalabalıktan bazıları Paludan’a tepki gösterdi.

Danimarka’da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020’de 1 ay hapis cezasına çarptırılan Paludan; İsveç ve Danimarka’da daha önce de Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

"Provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz"

Paludan’ın polisin geniş güvenlik önlemi alarak gerçekleştirdiği eylemine Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.