Danimarka’da Savunma İstihbarat Servisi Başkanı Findsen’ın gözaltında olduğu ortaya çıktı

Danimarka’da Savunma İstihbarat Servisi (DDIS) Başkanı Lars Findsen’in “son derece gizli” olan bilgileri sızdırma suçlamasıyla 9 Aralık’tan bu yana gözaltında olduğu ortaya çıktı.

Danimarka’da istihbarat servisi skandallarına bir yenisi daha eklendi. Danimarka basınında yer alan haberlerde, Savunma İstihbarat Servisi (DDIS) Başkanı Lars Findsen’in “son derece gizli” olan bilgileri sızdırma suçlamasıyla 9 Aralık’tan bu yana gözaltında olduğu ifade edildi. Dava hakkındaki yayın yasağının kaldırılmasının ardından Findsen’in gözaltına tutulduğu ortaya çıkarken, geçtiğimiz sene aralık ayında Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (PET) ve DDIS’den 4 kişi istihbarat verilerini sızdırdığı şüphesi ile gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 4 eski ve mevcut görevlinin serbest bırakıldığı aktarılan haberlerde, Findsen’in şu anda devam eden soruşturma kapsamında gözaltında olan tek isim olduğu ifade edildi.

Yargıcın gözaltı süresini 4 Şubat’a kadar uzatmaya karar verdiği duruşmanın ardından Findsen basına verdiği demeçte, "Suçlamaların öne sürülmesini istiyorum ve suçsuzum. Bu tamamen delilik" dedi.

Hakkında çok az bilginini kamuoyu ile paylaşıldığı davada, sızdırılan bilgilerin tam olarak ne olduğu ve niteliği bilinmiyor.

PET tarafından yapılan açıklamada ise, serbest bırakılan 4 istihbarat yetkilisinin “son derece gizli” olan bilgileri sızdırdıkları şüphesiyle “vatana ihanet” de dahil olmak üzere birçok suçtan suçlandığı aktarıldı. Söz konusu suçlamalarda en az 12 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Öte yandan, Danimarka basını 2020 yılında, DDIS’ın ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile Danimarka vatandaşları hakkında topladığı gizli iletişim ve kişisel verilerini paylaştığını öne sürmüştü.