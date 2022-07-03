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- Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.
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Danimarka’da AVM’de silah saldırı
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.
Asayiş 03.07.2022, 20:32
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field’s adlı AVM’de silah saldırı düzenledi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler AVM’yi koşarak terk ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, silah saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Polis ayrıca, 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını ifade ederek, AVM’de bulunanlardan yerlerinde durmalarını ve polis yardımını beklemelerini tavsiye etti.