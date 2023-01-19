Danimarka, Ukrayna’ya 19 adet CAESAR tipi obüs gönderecek

Danimarka, Ukrayna’ya 19 adet CAESAR tipi obüs göndereceğini açıkladı.

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah desteği devam ederken, Danimarka, Ukrayna’ya 19 adet CAESAR tipi obüs göndereceğini açıkladı. Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen yaptığı açıklamada, Ukraynalılarla özellikle CAESAR tipi obüsler konusunda sürekli temas halinde olduklarını belirterek, Danimarka parlamentosunda söz konusu obüslerin Ukrayna’nın özgürlük mücadelesine destek amacıyla gönderilmesi konusunda alınan geniş destek için çok mutlu olduğunu ifade etti. Ellemann-Jensen ayrıca, "Danimarka’nın güvenliğini koruyabilmemiz ve NATO’daki yükümlülüklerimizi yapabilmemiz için Ukrayna’ya yardım etmekle Danimarka savunmasını güçlendirmeye devam etmek arasında bir denge bulmalıyız" dedi.

Danimarka, NATO’ya olan taahhütlerinin bir parçası olarak, 2032 yılına kadar 1. Tugay olarak bilinen bir ağır piyade tugayı kurmakla görevlendirildi. Ancak proje, çeşitli nedenlerle gecikti. Savunma Bakanlığı, CAESAR obüslerinin Ukrayna’ya bağışlanmasının 1. Tugay’ın kurulmasını daha da geciktireceğini belirtti.