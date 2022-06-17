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Danimarka: “Rus savaş gemisi 2 kez karasularımızı ihlal etti”

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Rus savaş gemisinin dün gece 2 kez karasularını ihlal ettiğini açıkladı.

Asayiş 17.06.2022, 22:14
Danimarka: “Rus savaş gemisi 2 kez karasularımızı ihlal etti”

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Rus savaş gemisinin dün gece 2 kez karasularını ihlal ettiğini açıkladı.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, bir Rus askeri gemisinin dün gece Baltık Denizi’ndeki Christiansoe Adası yakınlarında karasularını 2 kez ihlal ettiğini belirtti. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod yaptığı açıklamada, “Bu tür bir durum kesinlikle kabul edilemez. Zorbalık yöntemleri Danimarka’ya karşı çalışmıyor. Rusya Büyükelçisi acilen Dışişleri Bakanlığına çağrıldı” dedi.

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