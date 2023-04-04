’Dana dili’ ile tehdite 5 yıl 6 ay hapis cezası

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un ofisi önüne ’dana dili’ bırakarak tehdit ettiği suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında toplam 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen, Mustafa Yücel’in yargılandığı davada geçen duruşma sanık Yücel hakkında ’adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği’ gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararına verildi. Hakim ayrıca sanığın savunmasının mahkemece alınmasına karar verdi. Bugün görülen duruşmada sanık Yücel tutuklu bulunduğu Eskişehir Cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol katılmadı.

“Bir sakatat ile bir insanı tehdit etmem aklımın ucundan geçmez”

Hakimin kendisine söz vermesi üzerine konuşan sanık Yücel, "Bir sakatat ile bir insanı tehdit etmem aklımın ucundan geçmez. Müşteki ile benim şahsi hiçbir problemim yoktur. Ağustos ayında kliniğine gittiğimde limonata gönderdiğimde bile benimle görüşmemiştir. Kendisi ailemle ve çocuklarımla ilgili paylaşım yaptı. Ben mahkeme huzurunda özür diliyorum, ailemdeki bir kadının canı ne kadar kıymetliyse diğer kadınların da canı bir o kadar değerlidir. Eğer bir hatam olduysa cezamı çekmeye razıyım" dedi.

Beyanlarının ardından mahkeme başkanı, sanık Yücel hakkında, tehdit suçunun zincirleme olarak işlendiğinden’ 4 yıl 6 ay, ‘ısrarlı takip suçunu işlediğinden’ ise 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanık Mustafa Yücel’in ’3 ay süre ile ikamet adresinin bulunduğu Eskişehir ilini terk etmemesi şeklinde’ adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Olayın geçmişi

Mağdur Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, sosyal medya hesabından ’dana dili’ ile ölümle tehdit edildiği yönünde paylaşım yapmasının ardından geçen yıl Temmuz ayında polis merkezine giderek, şikayette bulundu. Şenol’un kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Mustafa Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Eskişehir’de gözaltına alındı. Hakkında, ’tehdit’ ve ’kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma’ suçundan işlem yapılan Yücel’in ifadesi alındı. Yücel, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.