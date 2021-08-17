banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, PTS direğine çarptı. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Asayiş 17.08.2021, 15:55
Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, PTS direğine çarptı. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Akçakese Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı. Damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) diğreğine çarptı.

O anlar ise durumu fark eden bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun bir anda direğe çarptığı ve çarpmanın şiddeti ile direğin devrildiği görülüyor.
Yorumlar (0)
31°
açık