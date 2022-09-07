Damperi açık unutulan TIR, OHTS direğine çarptıktan sonra yan yattı

Sivas’ın Hafik ilçesinde damperi açık unutulan TIR, Ortalama Hız Tespit Sistemi’nin (OHTS) bulunduğu direğe çarptıktan sonra yan yattı, yaralanan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan Karayolu Hafik girişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR’ın açık unutulan damperi OHTS kameralarının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devrildi. Kazada TIR’ın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik ulaşıma kapanan yol devrilen TIR’ın kaldırılmasıyla trafiğe yeniden açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.