Damper üst geçide takıldı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde damperi açılan kamyon üst geçide takıldı. Yaşanan kazada metal üst geçidin yıkılmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, E.A idaresindeki 06 plakalı kamyonun açılan damperi üst geçide çarptı. Kamyon üst geçitte asılı kalırken, yolun trafiğe kapatılması sonucu araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine gelen polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.