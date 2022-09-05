Damat eğlencesinde gözaltına alınan 10 kişi de serbest

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokakta düzenlenen damat eğlencesinde uyarı için gelen polislere saldıran 10 kişi serbest bırakıldı.

Olay, gece 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak’ta meydana geldi. Damadın arkadaşları, sokakta alkol alıp müzikli eğlence düzenlediler. Vatandaşlar yüksek müzik sesi nedeniyle 112’yi arayarak ihbarda bulundular. Olay yerine gelen polis ekipleri, gençleri uyardı. Uyarıya tepki gösteren bazı şahıslar, polis ekiplerine saldırmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polise saldıran 10 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Adliyeye sevk edilen 10 şahıstan E.K. ve M.K. adli kontrol şartıyla, diğer 8 kişi ise serbest bırakıldı.