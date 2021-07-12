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Damal’da bazı evleri su bastı

Ardahan’ın Damal ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bazı evleri su bastı.

Asayiş 12.07.2021, 19:36
Damal’da bazı evleri su bastı
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Ardahan’ın Damal ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bazı evleri su bastı.

Ardahan’da sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak, Damal ilçesinde sele neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi’nde 7 evi su bastı. Sel anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Selin ardından bölgeye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
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