Damal’da bazı evleri su bastı

Ardahan’ın Damal ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bazı evleri su bastı.

Ardahan’da sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak, Damal ilçesinde sele neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi’nde 7 evi su bastı. Sel anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Selin ardından bölgeye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.