Damadını kalbinden bıçaklayarak öldüren kayınbaba hakim karşısında çıktı

Küçükçekmece’de 6 gün önce baba olan damadını kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kayınpeder hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Turhan Ketenci, “Babasıyla konuşmaya gittim ama Volkan, orada bana küfür edip, yüzüme tükürdü. Olay öyle başladı” dedi.

İstanbul Küçükçekmece’de 22 Eylül 2022 tarihinde 6 gün önce bebeği doğan, damadıyla tartışma yaşadığı için kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kayınpeder ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Turan Ketenci hazır bulundu. Duruşmaya maktulün annesi Satiye Çubukçu, babası Mustafa Çubukçu, eşi Meral Çubukçu, kardeşi Murat Sezer Çubukçu ve taraf avukatları katıldı.

“Bıçağı nasıl sapladığımı bilmiyorum”

Tutuklu sanık Turhan Ketenci savunmasında, “Olaydan üç gün önce kızım doğum için hastanedeydi. Kızıma hediye gönderdim, damadıma 2 bin TL para verdim. Bulaşık makinesi istediler gittim aldım. Benim aldığım makinenin markasını beğenmediler. Damadım daha sonra kızımın telefonunu kırmış. Sonra kızım bana bir numaradan mesaj attı, benim numaram diye. Bende ‘Ne oldu kızım, sıkıntın mı var’ dedim. Kızım bana sıkıntısı olmadığını söyledi ama sonra Volkan bana erkeksen dediklerini yaparsın diye mesaj attı. Babasıyla konuşmaya gittim ama Volkan orada bana küfür edip, yüzüme tükürdü. Olay öyle başladı. Ben bıçağı her zaman taşırım. Millet silahla geziyor ben bıçakla geziyorum çok mu? Taşıdığım ekmek bıçağıydı ama ben meyve bıçağı olarak kullanıyordum. Ben normalde kızımı oradan almaya gitmiştim. Gittiğimde Volkan, ‘Ben size daha çok çektireceğim’ dedi. Beline davrandı, benim yapacak bir şeyim kalmadı. O beline davranınca bıçağı çektim, onun silah taşıdığını biliyordum. Bıçağı nasıl sapladığımı bilmiyorum. Yaralandığını hissettim. O üstüme gelince bıçak saplandı. Bıçağın onun kalbine geldiğini bilmiyordum, ben onu bacağından yaraladım. Ben Volkanın yaralandığını görmedim” dedi.

“Bir anda kalbine bıçağı saplıyor”

Volkan Çubukçu’nun babası Mustafa Çubukçu beyanında, “Sanık Turan Ketenci oğlumun evliliğini başından beri kabullenmedi, Çocuğumu öldürmeden bir gece önce yanıma gelip ‘oğlunun sakalına, bıyığına alerjim var, bulaşık makinesi hediye aldım ama beğenmediler’ dedi. Bana, ‘Oğlun sigara içiyor. Nasıl çocuk yetiştirdin?’ dedi. Ben de, ‘Ne yapayım sen olsan ne yaparsın?’ dedim. Bana, ‘Ben öldürürüm’ dedi. Sanık kızına, ‘sorun var mı?’ diye mesaj atmış. Gelinim de, ‘Yok baba’ demiş. Bunun üzerine babası da, ‘Sorun varsa söyle öldürürüm’ demiş. Oğlum mesajı görünce gelinimin telefonundan mesaj atıp, ‘Kimi öldürüyorsun?’ demiş. Sanık da, ‘Sana bir şey diyen herkesi öldürürüm’ demiş. Olay anında oğlum merdivende otururken sanık gelip oğlumun görmediği bir anda kalbine bıçağı saplıyor. Aralarında konuşma filan olmuyor. Oğlumun silahı yok asla da olmadı. Volkan olay günü hep evdeydi. Çocuğum bağıra bağıra gelip, ‘Babam beni bıçakladı’ dedi. Evde olduğunu bilerek eve geldi” dedi.

“Kalbinin ikiye bölündüğünü söylediler”

Volkan Çubukçu’nun annesi Satiye Çubukçu beyanında, “Kız istemeye gideceğiz diye haber gönderdim. Ancak sanık, ‘Gelmesinler balkondan atarım’ demiş. Ben de arada küslük olmasın diye, ‘Sen beni bu gece öldürsen de geleceğiz’ dedim. Düğünlerini yaptım. Düğünde de tatsızlık çıkaracaktı. Akrabalarını çağırdım. Gelinim babasıyla hiç iletişim kurmadı. Çocuk doğduktan sonra geldiler. Volkan eve bağırarak geldi. Kapıyı bir açtım kanlar içindeydi. ‘Babam beni vurdu’ dedi. Üç dakikada hastaneye gittik. Kalbinin ikiye bölündüğünü söylediler” dedi.

“Eşim kanlar içinde yatıyordu”

Volkan Çubukçu’nun eşi Meral Çubukçu beyanında, “Eşiyle birbirimizi seviyorduk. Eşimle kavga etmedik ve olumsuz bir şey yaşamadık. Olay günü Volkan sigarasını alıp dışarı çıktı. Kapıyı açınca bir baktım eşim kanlar içinde yatıyordu. ‘Babam beni bıçakladı’ dedi. Eşimi hastaneye götürünce annemi aradım. Babam arkadan, ‘Merak etme onun yaşama şansı yok’ dedi. Telefonu kapattıktan 5-10 dakika sonra eşimin ölüm haberini aldım. Şikayetçiyim” dedi.

Murat Sezer Çubukçu kardeşinin son kelimesinin Turhan olduğunu söyledi.

“Aile duruşma sonrası adliye önünde açıklama yaptı”

Maktul Volkan Çubukçu’nun babası Mustafa Çubukçu açıklamada, “ Karşı tarafın ceza almasını talep ediyorum. Adalete güveniyorum. Bizim oğlumuz geri gelmeyecek ama en azından cezasını çeksin istiyoruz. Duruşmada çok yalan beyanlarda bulundu. Tamamen hepsi asılsız. Hiç doğru cümle kullanmadı. Sözün bittiği yerdeyiz. Torunum yetim kaldı. Gelinim bizimle kalıyor. Benim oğlum kötü bir çocuk olsaydı gelinim evine giderdi” dedi.

Maktulün annesi Satiye Çubukçu açıklamada, “Yalan yanlış ifadeler verse de duruşmamız çok güzel geçti. Allah’a güvendiğimiz gibi adalete güveniyoruz. Adaletin yerini bulacağına da inanıyoruz. Çok üzgünüz, hiçbir şey evladımı geri getirmiyor. Ömür boyu müebbet alsın istiyoruz. Oradan çıkma şansı asla olmasın. Sadece biz değil bunu kızı da istiyor. Bir anne olarak benim yaramı hafifletmez ama birazcık da olsa beni tatmin edecek budur. Kızına bile iftira atabilecek karakterde bir babaymış bugün onu da öğrendik. Kızının akli dengesi yerinde olmadığını söyledi. Bunu da ona atabilecek yakıştırabilecek kadar karakterli bir babaymış” şeklinde konuştu.

Maktulün eşi Meral Çubukçu, “Ceza almasını istiyorum. Bebeğim 5 buçuk aylık. Kocam 6 günlükten görmüştü. İçerden çıkmasın” dedi.

İddianameden, maktul Volkan Çubukçu’nun sanık Turhan Ketenci’nin damadı olduğu, maktulün sanığın kızıyla geçen sene evlendiği, sanığın bu evliliğe onay vermeyerek, maktulün eşini kaçırdığı ve sonrasında durumun tatlıya bağlanarak düğün yapıldığına yer verildi. İddianamede, maktul ile sanığın arasında daha önceden beyaz eşya nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı anlatıldı. Maktul ile sanığın sonrasında WhatsApp üzerinden mesajlarda tartıştıkları ve olay tarihi 22 Eylül 2022’de maktul Çubukçu’nun sanığın oğlunu arayarak kayınbabasının kendisini tehdit ettiğini anlatmak için dışarıya çıktığını ve sanığın da o sırada maktulün bulunduğu yere gittiğine yer verildi. Maktul Çubukçu’nun evinin önünde ‘babam beni bıçakladı’ diye bağırdığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Sanığın ekmek bıçağı alarak maktulü kalbine yakın yerinden bıçakladığı ve maktulü öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede, sanık Turhan Ketenci’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.