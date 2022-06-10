banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Dalyan’daki sazlık yangınıyla ile ilgili üç şüpheli gözaltına alındı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iki gün önce Dalyan Kanalı’nda çıkan sazlık yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.A.’nın yangını çıkardıktan sonra öz çekim yaptığı iddia edildi.

Asayiş 10.06.2022, 14:25
Dalyan’daki sazlık yangınıyla ile ilgili üç şüpheli gözaltına alındı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iki gün önce Dalyan Kanalı’nda çıkan sazlık yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.A.’nın yangını çıkardıktan sonra öz çekim yaptığı iddia edildi.

08 Haziran Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, Dalyan Kanalı Köyceğiz gölü çıkış mevkiindeki sazlıkta yangın çıkmıştı. Karadan ulaşımın olmadığı alandaki yangına 1 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilmişti. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Üç şüpheli gözaltına alındı”

Yangının çıkış nedenini araştıran Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden 2 kamyonet ile ayrılan A.D., C. B. ve D.A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.A.’nın yangını çıkardıktan sonra öz çekim yaptığı iddia edildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu