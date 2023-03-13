Dallas’ta 4 kişi apartmanda ölü bulundu

ABD’nin Dallas şehrinde ihbar üzerine bir apartmana giden polis, silahla vurulmuş 4 kişinin cesedini buldu.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Dallas şehrindeki bir apartmanda silahlı saldırı meydana geldi. Dallas Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yerel saatle 19.10 sıralarında aldıkları ihbar üzerine apartmana gittikleri aktarıldı. Apartmanda silahla yaralanmış 4 kişinin bulunduğunu söyleyen polis, kurbanların olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.