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Dallara takılan güvercini itfaiye kurtardı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Asayiş 18.10.2021, 15:52
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulucanlar Parkı’nda bir ağacın dallarına takılmış güvercinin çırpındığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile ulaştıkları güvercini takıldığı dallardan kurtardı. Kurtulan güvercin uçarak uzaklaştı.