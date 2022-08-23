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Dalgın sürücü el frenini çekmeyi unuttu, olanlar oldu!

Düzce’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu arazi aracı sulama kanalına düştü. Bu anlar kamera tarafından kaydedildi.

Asayiş 23.08.2022, 16:23 23.08.2022, 16:31
Dalgın sürücü el frenini çekmeyi unuttu, olanlar oldu!

Olay, Düzce’nin Konuralp bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, T. A.’ya ait arazi aracı ile birlikte Şehit Murat Demir Mahallesi’ndeki evine geldi. Arabadan inerek eve giren T.A. aracının el frenini çekmeyi unutunca, araç bulunduğu yerden kayarak sulama kanalına düştü. Belli bir süre sonra aracının sulama kanalına düştüğünü fark eden T. A. durumu ekiplere bildirdi. Çekici ile kanaldan çıkarılan araçta maddi hasar oluşurken, olay kameralara anbean yansıdı.

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