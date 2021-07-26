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Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, dalgalı denizde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlar, AKUT ve cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Asayiş 26.07.2021, 09:58
Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, dalgalı denizde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlar, AKUT ve cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan ve olumsuz hava koşulları ve dalgalar sebebi ile 18-23 Temmuz tarihileri arasında 7 kişinin boğularak hayatını kaybettiği sahillerde ekipler geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşların güvenle yüzmesini sağlıyor. Bölgede görev alan AKUT, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşları, anında müdahale ederek kurtarıyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Kumcağız Sahilinde 3 kişi, Cebeci Plajında ise 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı. Ekiplerin vatandaşları kurtarmak için saniyelerle yarıştığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
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