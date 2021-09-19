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Dalgalarla boğuşan gençlerden biri kurtarıldı, biri kayıp

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken, denizde kaybolan bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.

Asayiş 19.09.2021, 20:32
Dalgalarla boğuşan gençlerden biri kurtarıldı, biri kayıp

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken, denizde kaybolan bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre denize giren Yusuf E.(19), bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Arkadaşının boğulduğunu fark eden Ali K.(19) arkadaşını kurtarmak için denize girdi fakat kendisi de dalgalarla boğuştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize girerek Ali K.’yı kıyıya çıkardı. Diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.’ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ali K.’nın tedavisine hemen başlanırken yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde kaybolan Yusuf E.’yi bulmak için denizde araması başlattı. Polis ekipleri gencin eşyalarını alarak incelemelerde bulunurken, itfaiye ve sağlık ekipleri de teyakkuzda bekliyor. Vatandaşlar da çalışmaları meraklı gözlerle izlediği görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri denizde kaybolan genci bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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