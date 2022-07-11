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Dalgaların arasında kaybolan genç kızı plaj görevlileri kurtardı

Düzce’de bayramda serinlemek için girdiği denizde dalgaların arasında kaybolan kadını plaj görevlileri kurtardı. Genç kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Asayiş 11.07.2022, 16:40
Dalgaların arasında kaybolan genç kızı plaj görevlileri kurtardı

Düzce’de bayramda serinlemek için girdiği denizde dalgaların arasında kaybolan kadını plaj görevlileri kurtardı. Genç kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul’dan Akçakoca’ya gelen 23 yaşındaki Şeymenur Y., serinlemek için kadınlar plajında denize girdi. Denizin dalgalı olması ve rip akıntısı nedeniyle bir anda dalgaların arasında kaybolan genç kızı gören plaj görevlileri hemen yardımına koştu. Plajda bulunan vatandaşlar ise sağlık ekiplerine haber verdi. Plaj görevlilerince dalgaların arasından kurtarılan genç kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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