Dalgalar arasında cismi ceset sanınca herkes denize koştu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmaları sırasında deniz içinde gördükleri cismi ceset sanarak dalgalı denize giren acılı aileyi, cismin odun olduğunu söyleyen ekipler güçlükle sakinleştirdi. 10 saat süren aramalardan sonuç alamayan ekipler ise yarın sabah erken saatlerde yeniden başlamak üzere aramaları sonlandırdı.

Edinilen bilgilere göre, ailesi ve arkadaşlarıyla Kocaeli’nin Çayırova ilçesinden kamp yapmak için Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan D. (23), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava sebebiyle yüzmenin yasaklandığı, bu sebeple kırmızı bayrak çekilen plajda denize girdi. Dev dalgalar arasında ilerleyen Özcan D., bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Gencin denizden çıkmadığını fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.

Sabah saat 09.00 sıralarında başlatılan, KOSKEM, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Jandarma ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Merkezi dalgıçlarının katıldığı kurtarma çalışmaları 7 saattir aralıksız sürüyor. Denizden tekneler, botlar ile sürdürülen aramalara havadan ise Sahil Güvenlik helikopteri destek verdi. Yer yer 1.5 metreye ulaşan dalgalar arasında 10 saat süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp gence ulaşılamadı. Havanın kararmak üzere olması sebebiyle sona erdirilen arama çalışmalarının yarın sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

Gördükleri cisim için dalgaların arasına daldılar

Aramalar sırasında dalgalar arasında görünen bir cismi ceset sanan kayıp gencin yakınları ise feryat ederek dalgaların içine girdi. Jandarma ve cankurtaranların zorlukla sudan uzaklaştırdığı acılı aile yakınları, sudaki cismin odun parçası olduğunu öğrenince sudan uzaklaştılar.