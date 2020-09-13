Daireyi oyun salonuna çevirdi, cezayı yedi
KAHRAMANMARAŞ’TA BİR KAHVEHANECİ İŞ YERİNİN ÜST KATINDAKİ DAİREYİ OYUN SALONUNA ÇEVİRDİ, BASKIN YAPAN POLİS 16 KİŞİYE 50 BİN 400 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULADI
Kahramanmaraş’ta bir kahvehaneci iş yerinin üst katındaki daireyi oyun salonuna çevirdi, baskın yapan polis 16 kişiye 50 bin 400 lira cezai işlem uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Kayabaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi üzerinde bir kahvehaneyi denetleyen polis, kapalı görünümü verilen kahvehaneden üst kattaki daireye geçen bir kapı olduğunu, ruhsatsız evin oyun salonuna çevrildiğini tespit edip baskın yaptı. Polis içeride 4 masa ve masa üzerinde oyun taşlarının olduğunu belirleyerek, 2 masa etrafında 14 şahsı suçüstü yakaladı. Sigortasız işyeri çalışanı M.Ç. ve iş yeri sahibi A.K. ile birlikte 16 şahsa pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 50 bin 400 lira ceza yazıldı.
Öte yandan mekanın mühürlenmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.
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