Dairelerine düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren zehir tacirlerine operasyon: 138 gözaltı

Uyuşturucu üretip satarak haksız kazanç sağlayan 6 farklı suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 138 şüpheli gözaltına alındı. 106 farklı adrese düzenlenen operasyonda 2 adet esrar yetiştirme düzeneği ve 61 kilogram kokain başta olmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ederek haksız kazanç sağlayan 6 farklı suç örgütü olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Muğla, Aydın ve Gaziantep illerinde ara yakalamalarla da dahil düzenledikleri operasyonlarda toplam 138 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 106 farklı ikamette yapılan aramalarda ise farklı türde uyuşturucu düzenekleri ile çok sayıda ve miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Evde esrar yetiştirme düzeneği kurmuşlar

Zehir tacirlerine ait 2 evde yapılan aramalarda ‘iklimlendirme sistemi’ olarak tabir edilen esrar yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Zanlıların sistemin sorunsuz çalışması için odayı özel olarak tasarladıkları ve havalandırma sistemi kurdukları öğrenildi. Öte yandan operasyon çerçevesinde toplam 1 buçuk kilogram esrar, 3 adet sentetik ecza, 2 kilo 73 gram metamfetamin, 20 adet kenevir tohumu, 68 gram kokain, 10 gram bonzai, 1 gram amfetamin, 2 adet ecstasy, 61 kilo 658 gram eroin, 42 adet pipe, 134 kilogram tütün, 861 adet adet ikiyüzlük makaron, 6 bin 800 adet dolu makaron, 1 adet tütün sarma makinası, 1 adet tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.