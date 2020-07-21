Daireden yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BULUNAN BİR SİTENİN SAKİNLERİ, ZEMİN KATTAN KÖTÜ BİR KOKU YAYILDIĞINI FARK EDEREK, EV SAHİBİNE BİLDİRDİ. BALKONDAN İÇERİYE GİREN EV SAHİBİ, TUR ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN KİRACISININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI. OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ İSE YALNIZ YAŞAYAN ŞAHSIN ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN EN AZ 5-6 GÜN GEÇTİĞİNİ TESPİT ETTİ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bir sitenin sakinleri, zemin kattan kötü kokular yayıldığını fark ederek ev sahibine bildirdi. Balkondan içeriye giren ev sahibi, tur şirketinde çalışan kiracısının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yalnız yaşayan adamın ölümünün üzerinden en az 5-6 gün geçtiğini tespit etti.
Olay, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden kötü bir kokunun yayıldığını fark eden site sakinleri, kokunun zemin kattan geldiğini tespit ederek ev sahibine haber verdi. Zemin katın balkonundan içeriye giren ev sahibi, kiracısı Yılmaz Türkoğlu’nu (54) yerde hareketsiz buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri, Türkoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Türkoğlu’nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yılmaz Türkoğlu’nun ölümünün üzerinden en az 5-6 gün geçtiği, cesedin çürümeye başlaması nedeniyle etrafa kötü bir koku yaydığı bildirildi. Yılmaz Türkoğlu’nun 2 yıldır sitedeki dairede kiracı olarak oturduğu, Side’de bir tur şirketinde çalıştığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.
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