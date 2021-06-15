Daire görünümlü kıraathaneye polis baskını

Kağıthane’de kıraathaneye dönüştürülen eve polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında kıraathanede bulunan 23 kişiye toplamda 79 bin 787 TL cezai işlem uygulandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi Gelin Sokak üzerinde bulunan bir evin kıraathane olarak kullanıldığı bilgisini alan Kağıthane Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, müşteri gibi adrese giderek kapısını çaldı. Müşteri geldiğini zanneden evde bulunan şahıs, kapıyı açınca polis ekiplerini karşısında gördü. Kıraathane içerisine girerek çalışma yapan ekipler, kıraathanede bulunan 23 kişiye toplamda 79 bin 787 TL cezai işlem uyguladı. Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri ise kıraathaneyi mühürleyerek faaliyetine son verdi.