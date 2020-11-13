Dağlık Karabağ’da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer’de evleri yaktı

Azerbaycan’ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan çekilme kararı sonrası Kelbecer’i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar evleri ateşe verdi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’ı 28 yıl sonra işgalden kurtararak elde ettiği zaferle Ermenistan’ı hezimete uğrattı. 28 yıl önce bölgeye işgalle yerleşen Ermenistan şimdi ağır kayıplar vererek teslim oldu ve bölgeyi terk etmeye başladı. Kelbecer’i boşaltmaya başlayan Ermenilerin bölgedeki evleri ateşe verdiği görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.