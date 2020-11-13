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Dağlık Karabağ’da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer’de evleri yaktı
AZERBAYCAN'IN TARİHİ ZAFERİ SONRASI ERMENİSTAN'IN İŞGAL ETTİĞİ DAĞLIK KARABAĞ'DAN ÇEKİLME KARARI SONRASI KELBECER'İ TERK ETMEYE BAŞLAYAN ERMENİ ASKERLER VE VATANDAŞLAR EVLERİ ATEŞE VERDİ.
Asayiş 13.11.2020, 11:59
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Azerbaycan’ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan çekilme kararı sonrası Kelbecer’i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar evleri ateşe verdi.Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’ı 28 yıl sonra işgalden kurtararak elde ettiği zaferle Ermenistan’ı hezimete uğrattı. 28 yıl önce bölgeye işgalle yerleşen Ermenistan şimdi ağır kayıplar vererek teslim oldu ve bölgeyi terk etmeye başladı. Kelbecer’i boşaltmaya başlayan Ermenilerin bölgedeki evleri ateşe verdiği görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.
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