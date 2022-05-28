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Dağdan kopan kaya parçaları bir evin çatısı ve bahçesine düştü

Çorum’un İskilip ilçesinde dağdan koparak bir evin çatısı ve bahçesine düşen kayalar korkuya neden oldu.

Asayiş 28.05.2022, 13:35
Dağdan kopan kaya parçaları bir evin çatısı ve bahçesine düştü

Çorum’un İskilip ilçesinde dağdan koparak bir evin çatısı ve bahçesine düşen kayalar korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde zaman zaman ilçede etkili olan sağanak yağmur, heyelan ve kaya düşmelerini de beraberinde getirdi. Yağışlar nedeniyle Hacı Piri Mahallesi Koç Kayası mevkiinde dağdan kopan büyük kaya parçaları bir evin çatısı ve bahçesine düştü. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

Mahalle sakinlerinden Cevale Şimşek, “Her yağmur yağdığında taş düşüyor. Kaya düşüyor. Korkuyoruz. Tedirgin oluyoruz. Daha önce evimizin mutfağına düştü. Geçtiğimiz günlerde yine kaya düştü. Yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

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