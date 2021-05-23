Dağda motosikletiyle kaza yapan vatandaşı AFAD kurtardı

Manisa’nın Salihli ilçesinde dağ motosikletiyle Çakallar Deresi mevkiinde gezinti yaparken uçurum kenarında kaza yaparak yaralanan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı.

Manisa’nın Salihli ilçesi Bahçecik köyü Karaağaç Çakallar Deresi mevkiinde dağ motosikletiyle gezintiye çıkan Ozan Şentürk, oldukça dik olan bölgede uçurum kenarında kaza yaptı. Motosikletiyle vadide sıkışan Şentürk’ün imdadına AFAD ekipleri yetişti. Şentürk’ün telefonla ulaştığı 112 Acil Komuta Merkezi’nin yönlendirmesiyle olay yerine gelen AFAD ekipleri, kısa sürede yaralıyı kaza yaptığı yerden alarak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.