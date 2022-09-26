Dağda mahsur kalan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Adana’da dağlık alanda mahsur kalan vatandaşın helikopterle kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Adana’nın Aladağ ilçesi Köküt Yaylası’ndaki dağlık arazide mahsur kalan bir vatandaşın helikopterle kurtarıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde! Adana’nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle kurtarıldı” ifadelerine yer verildi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.