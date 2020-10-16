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Dağda kaybolan 4 kişiyi termal dronla arama çalışmaları başladı

ARAMA

Asayiş 16.10.2020, 01:29
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Dağda kaybolan 4 kişiyi termal dronla arama çalışmaları başladı

Bursa’da dağda kaybolan 4 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay, Maksem mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Maksem Mahallesi mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 4 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedince JAK, ANDA, AFAD ve NAK ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine 50 kişilik ekip bölgeye giderek ilk önce termal dronla tespit çalışma başlatıldı.

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