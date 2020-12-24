Dağda kar yağışına yakalanan çoban, keçileriyle mahsur kaldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde otlatmaya çıkardığı keçileriyle dağda kar yağışına yakalanan çoban kurtarıldı.

Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı beraberinde olumsuzlukları da getirdi. İlçe merkezinde ikamet eden Yusuf Karabaş, kendisine ait keçileri otlatmak için TOKİ konutları bölgesinin üst tarafına çıkardı. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle keçileriyle birlikte mahsur kalan Karabaş’ın yardımına ilçe özel idaresi ekipleri yetişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Karabaş ve sürüsü kurtarılarak yerleşim alanına getirildi.

Ani kar yağışına dağda yakalanan Yusuf Karabaş, “Bitlis’in Hizan ilçesinde yaşıyorum. Sabah hafiften kar yağmıştı. Biz de hayvanlarımızı otlatmak için çıkardık. Bir süre sonra dağın yamacında mahsur kaldık. Ekiplerin desteğiyle tekrar evimize ulaştık” dedi.