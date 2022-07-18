banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Tatil bitti, çile başladı
Tatil bitti, çile başladı

Dağcı, dağ yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde dağcılık yapan genç, dağ yolunda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 18.07.2022, 11:54 18.07.2022, 12:22
Dağcı, dağ yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde dağcılık yapan genç, dağ yolunda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dağcılık kulübü üyesi, profesyonel dağ ve doğa bilgini ve Tarsus Adliyesi personeli Erdem Karapınar (36), Karaisalı bölgesinde bulunan dağda gezinti yaparken rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından hemen hastaneye kaldırılan Karapınar, yolda hayatını kaybetti.

Karapınar, ülke genelindeki yüksek zirvelere çıkan ve doğa ile iç içe yaşam süren biri olarak biliniyordu.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu