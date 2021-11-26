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Dağ mantarı zehirledi
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde dağ mantarı toplayan ve yedikten sonra fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Asayiş 26.11.2021, 10:41
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde dağ mantarı toplayan ve yedikten sonra fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kağan Mahallesinde S.P. (55) isimli kadın topladığı dağ mantarlarından yedikten sonra dün akşam 19.30 sıralarında fenalaşınca Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine gitti. Mantardan zehirlendiği tespit edilen kadın yoğun bakıma alınırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.