banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu

Dağ keçisi avlayan şahsa 254 bin 200 TL ceza

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dağ keçisini kaçak olarak avlayan şahsa 254 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

Asayiş 25.07.2022, 19:42
Dağ keçisi avlayan şahsa 254 bin 200 TL ceza

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dağ keçisini kaçak olarak avlayan şahsa 254 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

Kahta ilçesinde kaçak avcı tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avladığı bir dağ keçisi ile birlikte yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı. Ekipler, vurulan dağ keçisi için 250 bin TL tazminat, ayrıca 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 254 bin 200 TL para cezası uyguladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
28°
açık