DAEŞ ve El Kaide operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 3’ü tutuklandı

Şanlıurfa’da önceki hafta DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri içinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik 2 Kasım’da operasyon düzenledi.

Kent merkezi ve Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ ve El Kaide saflarında sözde sorumlu, savaşçı ve güvenlik ofisinde görev alarak faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si savcılık tarafından serbest bırakılırken 3 zanlı ise terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.