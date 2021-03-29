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Daday Kaymakamı Sert, karantinaya alındı

Daday Kaymakamı Mehmet Sert, kendisini ziyarete gelen kayınvalidesinin testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Asayiş 29.03.2021, 15:31
Daday Kaymakamı Sert, karantinaya alındı

Daday Kaymakamı Mehmet Sert, kendisini ziyarete gelen kayınvalidesinin testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Ankara’dan Kastamonu’nun Daday ilçesine ziyarete gelen Daday Kaymakamı Mehmet Sert’in kayınvalidesi, ziyaretin ardından Ankara’ya geri dönmesi sonrası rahatsızlandı. Bunun üzerine Kaymakam Sert’in kayınvalidesine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kayınvalidesinin testinin pozitif çıkması sonrasında Daday Kaymakamı Sert de test yaptırdı. Testi negatif çıkan Kaymakam Sert, kayınvalidesi ile temaslı olduğu için 10 gün süreyle karantinaya alındı.
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