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D100’de tanker, hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda tankerin hafriyat kamyonuna çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Asayiş 23.12.2020, 00:14
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda tankerin hafriyat kamyonuna çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail T. yönetimindeki 41 DC 049 plakalı tanker, aynı istikamette seyir halinde olan Bahri A. idaresindeki 10 AEB 091 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada tanker içerisinde bulunan sürücü İsmail T. ve Erol Y. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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