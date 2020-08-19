D100’de lastiği patlayan minibüs park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
SAKARYA D100 KARAYOLUNDA LASTİĞİ PATLAYAN VE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK YAN YATAN ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI MİNİBÜSÜ, OTO LASTİK DÜKKAN ÖNÜNDE PARK HALİNDE BULUNAN 3 ARACA ÇARPTI. 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA MİNİBÜSTE BULUNAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1’İ ÇOCUK OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 8 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI KAZA ANI İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Sakarya D100 karayolunda lastiği patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan yolcu minibüsü, park halindeki 3 araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 8 kişi de yaralandı.
Kaza, Sakarya-Kocaeli D100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan ve Adapazarı istikametine seyreden 54 BA 604 plakalı minibüsün lastiği patladı. Lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Yan yatan araç, D100 karayolu kenarında bulunan oto lastik dükkanı önünde park halindeki 54 AAT 829, 41 K 1929 ve 54 E 4385 plakalı üç araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yolcu minibüsünde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, yolculardan 1’i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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