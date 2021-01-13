D100’de damperi açılan tırın dorsesi üst geçide çarptı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde damperi açılan tırın dorsesi yaya üst geçidine çarptı. Kazadan tır sürücüsü burnu bile kanamadan kurtulurken, dorse kullanılmaz hale geldi.

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Kirazlıyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ercan Akbulut idaresindeki 01 RL 953 plakalı tırın dorsesinin damperi kendiliğinden açılmaya başladı. Damperi açılan dorse, yol üzerinde bulunan yaya üst geçidine çarptı. Kazadan tır sürücüsü Ercan Akbulut burnu bile kanamadan kurtulurken, tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi.

Tır sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Kaza anını anlatan tır sürücüsü Akbulut, şiddetli bir ses duyunca damperin açıldığını fark ettiğini söyleyerek, “Teknik bir hatadan dolayı açılmış. Sesi duyunca kaza yaptığımı anladım. Daha sonra polis ekiplerini aradım. Kimsede çok şükür bir şey yok” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.