D100 Karayolunda cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çankırı D100 Karayolu’nda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.