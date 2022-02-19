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Çankırı D100 Karayolunda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: “Bekamızın ve millî hâkimiyetin imanlı ve sarsılmaz bekçileriyiz”
D100 Karayolunda cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
D100 Karayolunda cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Asayiş 19.02.2022, 01:26
D100 Karayolunda cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Çankırı D100 Karayolu’nda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.