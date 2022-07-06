banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

D-650’de tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda seyir halindeyken alev alan hazır çimento yüklü tır sürücüsü son anda kurtuldu. Aracın alev aldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Asayiş 06.07.2022, 16:29
D-650’de tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda seyir halindeyken alev alan hazır çimento yüklü tır sürücüsü son anda kurtuldu. Aracın alev aldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan hazır beton yüklü 33 DPE 12 çekici plaka ve 06 DE 4112 dorse plakalı B.S. idaresindeki tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Tırı emniyet şeridine çeken sürücü araçtan inerek alevlerden son anda kurtuldu. Alevler yol kenarında bulunan otluk alana da sıçradı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre tek şerit üzerinden sağlanan trafik, yangının tamamen söndürülmesi ile birlikte normal seyrine döndü. Aracın hurdaya döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
30°
açık