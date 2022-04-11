D-650’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-650 Karayolu’nda kamyonet ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi D-650 Karayolu Küpçüler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 41 LN 821 plakalı otomobil ile sürücünün ismi öğrenilemeyen 34DYV 775 Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.