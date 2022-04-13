D-650’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu’nda iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Kabakoz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir eden Mesut D. idaresindeki 06 GS 761 plakalı Hyundai marka otomobil ile D-650 Karayolu’na çıkmakta olan Recep I. idaresindeki 34 YZC 57 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Şeyma D., Emine I. ile Ela I. isimli çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kazaya tanık olan Osman Suiçmez, “Gri renkli araba önümüzdeydi. Adapazarı’ndan dönecekti. O arada bir çalışma vardı galiba. Bu tarafı kapatmışlar. Karasu çıkışına yönlendirmişler araçları. Dolayısıyla arabalar oraya girmeyince bu arkadaşta büyük ihtimalle ikilemde kaldı, biraz tedirgin oldu çıkayım mı çıkmayayım mı diye. Adapazarı’ndan gelen bordo araç da geldi diğer araca arka tarafından vurdu. Allah’tan can kaybı yok” dedi.