D-650’de bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Karasu D-650 karayolu Tuzla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine doğru seyir halinde olan R.T. idaresindeki 54 B 7504 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan E.T. ve A.K. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise, çekici yardımıyla bulunduğu bölgeden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.