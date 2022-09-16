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D-650’de alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı
Sakarya D-650 karayolunda alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı.
Asayiş 16.09.2022, 15:12
Sakarya D-650 karayolunda alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı.
Yangın, D650 karayolu Söğütlü ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan T. idaresindeki 54 ABD 383 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücü, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan araçtan geriye demir yığını kaldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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