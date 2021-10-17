banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Haaland durdurulamıyor!
Haaland durdurulamıyor!
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

D-650 karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Sakarya D-650 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 17.10.2021, 15:39
D-650 karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Sakarya D-650 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Karasu D-650 karayolu Poyrazlar Mahallesi Poyrazlar kavşağında bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine ilerlemekte olan Abdullah A. idaresindeki 11 EH 740 plakalı kamyon ile arkasından ilerleyen Ali E. idaresindeki 41 L 3834 plakalı panelvan tipi araç trafik lambalarında durdu. Aynı istikamette ilerlemekte olan Yakup T. idaresindeki 60 NC 095 plakalı hafif ticari araç, bu sırada trafik lambalarında bekleyen 41 L 3834 plakalı panelvan tipi araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan tipi araç da önünde duran kamyona çarptı. Kazada 60 NC 095 plakalı araçta bulunan M.A., 41 L 3834 plakalı araçta bulunan H.E. ve N.E. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldi bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 7 8
16. İstanbulspor 7 7
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. West Ham 8 14
7. Everton 8 14
8. Brentford 8 12
9. Wolverhampton 8 12
10. Tottenham 7 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Rayo Vallecano 9 16
6. Osasuna 8 14
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2