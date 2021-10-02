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D-650 karayolunda kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda kontrolden çıkan çift dorse yüklü tır bariyerlere çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 02.10.2021, 12:50
D-650 karayolunda kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda kontrolden çıkan çift dorse yüklü tır bariyerlere çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Pamukova ilçesi D-650 karayolunda medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinden Sakarya istikametine seyir halinde olan F.K. idaresindeki 42 LU 496 dorse plakalı ve çift dorse yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bölgede trafik kısa süreliğine durdu. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, tırın yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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