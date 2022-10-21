D-100’deki korkunç cinayetin sanıkları ilk kez hakim karşısında

Kocaeli D-100 karayolunda bir kişinin, otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan iki sanığın yargılanmasına başlandı. Savunmasında olay gününü anlatan sanık, "Arabamız yan yana gelince kendisine işaretle konuşalım dedim. Ahmet bana küfür edip gaza bastı. Ahmet uzaklaşınca havaya doğru iki el ateş ettim. Aracı ben kullanıyordum. Ateş ettikten sonra Ahmet’in aracı yavaşlamaya başladı. Silah sesinden panik yaptığını zannettim, biz yolumuza devam ederek köyümüze gittik" dedi.

Olay, 28 Temmuz 2021 tarihinde gece saatlerinde Kartepe ilçesi D-100 karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen 41 DS 661 plakalı otomobildeki şahsın kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan Ahmet Seçgin’in (31) başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen Adem Ç., Nedret Ç., A.S. ve B.F. isimli 4 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamalarda, Ahmet Seçgin ve zanlılar arasında önceden yaşanan tartışma sebebiyle husumet olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslardan Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanırken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı.

"Ahmet ile 8-9 yıldır tanışıyoruz. Aramızda herhangi bir husumet yoktu"

Adem Ç. ve Nedret Ç.’nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Adem Ç., Nedret Ç., taraf avukatları ve aileler hazır bulundu. Savunması için söz hakkı verilen sanık Adem Ç., "Ahmet ile 8-9 yıldır tanışıyoruz. Aramızda herhangi bir husumet yoktu. Olay günü Nedret’le oturduğumuz köye doğru gidiyorduk. Köy yolunda gittiğim sırada gaz lambası uyarı verdi, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna döndüm. Pompaya yanaştığımda Ahmet’te oradaydı. Ahmet yakıtını almıştı, yıkama yerine doğru yanaştığını gördüm. Bende aracımdan inerek Ahmet’in yanına doğru gittim. ‘Ne haber Ahmet?’ diye sorduğumda bana el işareti yaparak, ’Seninle görüşeceğiz’ dedi" ifadelerini kullandı.

"Ahmet’i öldürme niyetim yoktu"

Otomobiliyle Ahmet Seçgin’i takip ettiğini söyleyen Adem Ç., "Niyetim Ahmet’le konuşmaktı. Arabamız yan yana gelince kendisine işaretle konuşalım dedim. Ahmet bana küfür edip gaza bastı. Ahmet uzaklaşınca havaya doğru iki el ateş ettim. Aracı ben kullanıyordum. Ateş ettikten sonra Ahmet’in aracı yavaşlamaya başladı. Silah sesinden panik yaptığını zannettim, biz yolumuza devam ederek köyümüze gittik. Ahmet’i öldürme niyetim yoktu, böyle bir niyetim olsa gördüğüm anda kendisini vururdum. Kasıtlı yapmadım, pişmanım" dedi.

"Silah sesinden sonra Ahmet duvara çarptı, biz kaza yaptığını sandık"

Olaya karışmadığını söyleyen Nedret Ç. ise "Ahmet’i tanırım ancak aramızda herhangi bir husumet yoktu. Ben Adem’i uyararak, ‘Peşinden gitme, başımıza iş gelmesin. Daha sonra konuşursun’ dedim. Adem ise bana, ‘Bir şey yok konuşmak istiyorum’ dedi. Ben öldürme olayına karışmadım. Olay anında da bir şey yapmadım. Silah sesinden sonra Ahmet duvara çarptı, biz kaza yaptığını sandık. Ahmet ile Adem arasında gerçek meseleyi bilmiyordum, olay sonrasında Mustafa K.’den dolayı olduğunu anlattı. Öğrendiğim kadarıyla Ahmet ve yanındakiler Mustafa K.’nin iş yerini dağıtmak istemiş. Adem’de, ’Burası bana emanet, ben varken böyle bir şey yapmayın’ demiş. Buna rağmen iş yerini dağıtmışlar ve Adem’i dövmüşler. Aralarında bu sebeple husumet vardır" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.