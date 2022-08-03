D-100’deki anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı

D 100 karayolunun Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Çevre yolu mevkiinde çıkan anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ve polis TOMA’sı tarafından yapılan müdahaleyle söndürülürken, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, trafiğe müdahale ederek yol güvenliğini sağladı.

Silahtarağa Mahallesi Mühendislik Fakültesi Çevre yolu mevkiinde, henüz bilinmeyen nedenle anız yangını meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Çevre yolu kenarına yayılan yangın, D-100 Karayolunu kullanan araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Çorlu Emniyet Müdürü olay yerinde

Yangın bir taraftan itfaiye ekipleri, bir taraftan da polis TOMA’sı tarafından kontrol altına alındı. Çorlu Emniyetine bağlı çok sayıda polis ekibi, yaklaşık 20 dakika yolu trafiğe kapatarak yol güvenliğini sağladı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İtfaiye yetkilileri, vatandaşları hava sıcaklıklarının da artmasıyla yaşanabilecek yangınlara karşı daha duyarlı olmaya davet etti. Genellikle sigara izmariti ve cam kırıklarının yangınlara neden olduğu vurgulandı.

(HT-